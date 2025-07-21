Kerem Aktürkoğlu'nun transfer isteği gerçek oluyor! Beşiktaş çok istiyordu...

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’na Avrupa’nın 5 büyük liginden ilgi yağıyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın yakın markaj uyguladığı milli oyuncuya İtalyan devi Milan da talip oldu.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda kullanmak istediği Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya kiralama teklifi yapılması bekleniyor. Portekiz ekibinin 25 milyon Euro istediği Kerem için kiralama formülü masada.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş görüşmelerini yaptığı esnada İtalyan ekibi Milan'ın devreye girip 25 milyon Euro bonservisinin tamamını verebileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın önüne büyük bir engel çıkmış oldu.