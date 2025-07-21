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Kerem Aktürkoğlu'nun transfer isteği gerçek oluyor! Beşiktaş çok istiyordu...

Benfica'dan yeni sezonda ayrılmayı planlayan Kerem Aktürkoğlu için flaş gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu için İtalya'dan da teklif geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer isteği gerçek oluyor! Beşiktaş çok istiyordu...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’na Avrupa’nın 5 büyük liginden ilgi yağıyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın yakın markaj uyguladığı milli oyuncuya İtalyan devi Milan da talip oldu.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu nun transfer isteği gerçek oluyor! Beşiktaş çok istiyordu... 1

Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda kullanmak istediği Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya kiralama teklifi yapılması bekleniyor. Portekiz ekibinin 25 milyon Euro istediği Kerem için kiralama formülü masada.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Kerem Aktürkoğlu nun transfer isteği gerçek oluyor! Beşiktaş çok istiyordu... 2

Beşiktaş görüşmelerini yaptığı esnada İtalyan ekibi Milan'ın devreye girip 25 milyon Euro bonservisinin tamamını verebileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın önüne büyük bir engel çıkmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu beşiktaş
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