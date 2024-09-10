Kerem Aktürkoğlu'nun yerine o geliyor! 4 yıllık anlaşma... İşte Galatasaray'ın yeni kanadı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışı sonrası kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine almıştı.

Galatasaray, Roma'dan Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski için temaslara başlamış ve bu transferde ciddi mesafe kaydetmişti.

4 SENELİK KONTRAT

Sarı-Kırmızılı kurmayların 22 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon eurodan 4 senelik bir kontrat önerdiği de gelen bilgiler arasındaydı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Şu anda Roma'da yıllık 1 milyon euronun altında bir maaş alan Zalewski için ünlü gazeteci Nicolo Schira'dan bir paylaşım geldi. Schira'nın haberine göre Galatasaray Zalewski ile 4 yıllık bir anlaşma sağladı.

PSV EINDHOVEN'İN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Polonyalı oyuncunun geçen ayın sonunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen önemli bir teklifi geri çevirdiği biliniyordu.