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Kerem Aktürkoğlu o takımdan aldığı teklifi, düşünmeden reddetti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 10:33
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, yıldız Rusya'dan aldığı teklifi düşünmeden reddetti.

Kerem Aktürkoğlu o takımdan aldığı teklifi, düşünmeden reddetti!

Galatasaray'da zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan isimlerden Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceği merak edilirken, yıldız isim birçok teklif almaya devam ediyor.

RUS EKİBİNE RET

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Son olarak Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

YENİ TEKLİFLER BEKLENİYOR

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Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.

FİYATI 15 MİLYON EURO

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Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euro'luk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray, 15 milyon euro talep ediyor. 2026'ya kadar kontratı olan Kerem, daha düşük fiyata bırakılmayacak.

Euro 2024


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