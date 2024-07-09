Kerem Aktürkoğlu o takımdan aldığı teklifi, düşünmeden reddetti!

Galatasaray'da zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan isimlerden Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceği merak edilirken, yıldız isim birçok teklif almaya devam ediyor.

RUS EKİBİNE RET

Son olarak Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

YENİ TEKLİFLER BEKLENİYOR

Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.

FİYATI 15 MİLYON EURO

Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euro'luk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray, 15 milyon euro talep ediyor. 2026'ya kadar kontratı olan Kerem, daha düşük fiyata bırakılmayacak.





