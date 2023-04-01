Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Fenerbahçe detayı sayesinde İtalyan devi devreye girdi...

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali gerçek oluyor... Sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için Napoli devreye girdi. Milan'ın hamlesi sonrası vites arttıran Napoli, görüşmelere başlamak için kolları sıvadı.

NAPOLI ÇOK İSTEKLİ

Napoli'nin oyun tarzına uygun bir oyuncu profili olduğundan Kerem için iştahlanan İtalyan yetkililer, sarı-kırmızılılardan fikir aldı. Hızlı bir oyun mantalitesi sergileyen Napoli takımı, Kerem'i bu yüzden çok istiyor. Sezon sonunda anlaşmaya çok yakın olan iki takım için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE DETAYI

Napoli'nin Fenerbahçe'den yaptıkları transferlerden dolayı Türkiye pazarına hakim olması, Kerem Aktürkoğlu transferinde bir adım öne geçirdi. Türkiye'den birçok oyuncuyu takip eden Napoli'nin büyük takımlarla sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.



