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Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Fenerbahçe detayı sayesinde İtalyan devi devreye girdi...

01.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'ya gitmek isteyen Kerem için Milan devredeydi. Milan'ın bu hamlesi sonrası ezeli rakip Napoli devreye girerek Kerem konusunda viter artırdı. Fenerbahçe'den yaptıkları transferlerle Türkiye pazarına oldukça hakim olan Napoli yetkilileri, Kerem için sarı-kırmızılılarla dirsek teması kurdu.

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Fenerbahçe detayı sayesinde İtalyan devi devreye girdi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali gerçek oluyor... Sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için Napoli devreye girdi. Milan'ın hamlesi sonrası vites arttıran Napoli, görüşmelere başlamak için kolları sıvadı.

NAPOLI ÇOK İSTEKLİ

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Napoli'nin oyun tarzına uygun bir oyuncu profili olduğundan Kerem için iştahlanan İtalyan yetkililer, sarı-kırmızılılardan fikir aldı. Hızlı bir oyun mantalitesi sergileyen Napoli takımı, Kerem'i bu yüzden çok istiyor. Sezon sonunda anlaşmaya çok yakın olan iki takım için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE DETAYI

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Napoli'nin Fenerbahçe'den yaptıkları transferlerden dolayı Türkiye pazarına hakim olması, Kerem Aktürkoğlu transferinde bir adım öne geçirdi. Türkiye'den birçok oyuncuyu takip eden Napoli'nin büyük takımlarla sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.


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