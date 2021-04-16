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Kerem Alışık'ın duygu dolu anları! 'Adana'dan selam olsun'

16.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimleri Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Kerem Alışık, Ceyhan'a giderken yoldaki bir tırın üzerinde babası Sadri Alışık'ın fotoğrafını gördü. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu "İster istemez tırı takip ettim" dedi.

Babasının izinden giderek oyunculuk yapan Kerem Alışık, 26 yıl önce kaybettiği babasını her fırsatta anmaya devam ediyor. Son olarak aracıyla seyir halindeyken bir tırın üzerinde babasının Turist Ömer filmindeki fotoğrafını gören Alışık, yaşadıklarını anlattı.

"İSTER İSTEMEZ TIRI TAKİP ETTİM"

O anları Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Adana'dan Ceyhan'a çalışacağımız mekana giderken bir tırın arkasında kocaman Sadri Alışık fotoğrafıyla karşılaştım. İster istemez onu takip etmeye başladım. İnsan hisleniyor tabi. Aklına önce çocukluğu geliyor. 'Büyüyerek çocukluk ettik' diye düşünüyor. Kimsenin ölmediği zamanları özlüyor, gözü doluyor, burnu sızlıyor. Kalbinde inceden bir rüzgar esmeye başlıyor."

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Kerem Alışık Sadri Alışık
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