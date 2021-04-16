Kerem Alışık'ın duygu dolu anları! 'Adana'dan selam olsun'

Babasının izinden giderek oyunculuk yapan Kerem Alışık, 26 yıl önce kaybettiği babasını her fırsatta anmaya devam ediyor. Son olarak aracıyla seyir halindeyken bir tırın üzerinde babasının Turist Ömer filmindeki fotoğrafını gören Alışık, yaşadıklarını anlattı.

"İSTER İSTEMEZ TIRI TAKİP ETTİM"

O anları Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Adana'dan Ceyhan'a çalışacağımız mekana giderken bir tırın arkasında kocaman Sadri Alışık fotoğrafıyla karşılaştım. İster istemez onu takip etmeye başladım. İnsan hisleniyor tabi. Aklına önce çocukluğu geliyor. 'Büyüyerek çocukluk ettik' diye düşünüyor. Kimsenin ölmediği zamanları özlüyor, gözü doluyor, burnu sızlıyor. Kalbinde inceden bir rüzgar esmeye başlıyor."

