Kerem Atakan Kesgin resmen Sivasspor’da

Sivas’a gelen Kerem Atakan, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

5 Kasım 2000 tarihinde Tokat’ta dünyaya gelen Kerem Atakan Kesgin, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe formaları giyen merkez orta saha oyuncusu, 2020 yılında Sivasspor’a transfer oldu ve 36 resmi maçta kırmızı-beyazlı formasını terletti. 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş’a transfer olan Kerem Atakan, Karagümrük ve Bandırmaspor’da da görev yaptı. 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında ise bir kez daha Sivasspor giymişti.

İmza töreninde Asbaşkan Ahmet Fatih Şimşek, Sayman Buğra Güvendi ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Sönmez de yer aldı.