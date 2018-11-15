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Kerem Bulut'a uyuşturucu kullandığı için verilen 4 yıllık ceza onandı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kerem Bulut'a uyuşturucu kullanması pahalıya patladı! Menemensporlu Kerem Bulut'a kokain kullandığı gerekçesiyle TFF tarafından verilen 4 yıllık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onayladı.

Kerem Bulut'a uyuşturucu kullandığı için verilen 4 yıllık ceza onandı

Menemensporlu Kerem Bulut'a kokain kullandığı gerekçesiyle TFF tarafından verilen 4 yıllık men cezası Tahkim Kurulu sürecinin tamamlanmasıyla kesinleşmiş oldu.

Daha önce Akhisar formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan Karşıyaka ve son olarak da Menemenspor Belediyespor'da görev yapan gurbetçi futbolcu Kerem Bulut'la ilgili süren yargı sürecinin tamamlanması ve cezanın kesinleşmesinin ardından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) futbolcunun ismini ve aldığı cezayı resmen duyurdu.

Geçen sezon Menemen Belediyespor forması giyen ve son oynanan Bodrum Belediyespor maçı sonrası yapılan rutin doping kontrolünde numunelerinde kokaine rastlanan Kerem Bulut A numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. A numunesi açıldıktan sonra kokain aldığını itirat eden genç futbolcu B numunesinin açılmasını istememiş ve federasyona gönderdiği yazıda kokaini neden aldığını ve nasıl temin ettiğini duyurmuştu.

TFF'ye gönderdiği yazıda kokaini Almanya'dan temin ettiğini ve yaşadığı ailevi problemler nedeniyle kullanma ihtiyacı hissettiğini belirten Kerem Bulut, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından talimatlar gereği 4 yıl men cezasına çarptırılmıştı. 26 yaşındaki futbolcu 7 günlük itiraz süresince Tahkim Kurulu'na başvurmamasının ardından PFDK tarafından oyuncuya kesilen 4 yıllık men cezası kesinleşmiş oldu.

Tüm bu süreci Türkime Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte yürüten TFF ilgili kararları Ankara'ya göndermesinin ardından TDK ceza alan sporcular listesinde oyuncunun ismini ve aldığı cezayı kamuoyuna duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
kerem bulut Menemenspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çokta önemli bir futbolcu değilmiş zaten de bu salak hayatını bitirmiş. bırakamaz da artık ölür gider birilerinin de başına bela olur.
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