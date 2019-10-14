Kerem Bürsin'den öpüşme itirafları! Olay oldu

YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına oyuncu Kerem Bürsin konuk oldu.

Kerem Bürsin yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. İşte o açıklamaların satır başları:

"Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu.

Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu.

Amerika-Teksas’taki okulumda çok popülerdim. Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu.

İÇİNCE SOYUNUYORUM!

Üniversitede Ally adında bir sevgilim vardı. Evine gittik, ailesi ile tanıştım. Ally’nin annesi “İç Kerem iç” dedikçe içtim. Sonra soyunmaya başlayıp çıplak havuza girdim. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordum. Artık pek içki içmiyorum çünkü içince soyunuyorum.