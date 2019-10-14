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Kerem Bürsin'den öpüşme itirafları! Olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında samimi açıklamalar yaptı.

YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına oyuncu Kerem Bürsin konuk oldu.

Kerem Bürsin yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. İşte o açıklamaların satır başları:

"Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu.

Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu.

Amerika-Teksas’taki okulumda çok popülerdim. Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu.

İÇİNCE SOYUNUYORUM!

Üniversitede Ally adında bir sevgilim vardı. Evine gittik, ailesi ile tanıştım. Ally’nin annesi “İç Kerem iç” dedikçe içtim. Sonra soyunmaya başlayıp çıplak havuza girdim. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordum. Artık pek içki içmiyorum çünkü içince soyunuyorum.

ASANSÖRDE KALSAM ÖPÜŞMEK İSTERİM

En kötü flört buluşmam İstanbul’da oldu. Henüz ünlü değildim. Tanımadığım bir kişiyle yemeğe çıktık. Sonra ortak bir arkadaşımızın evine gittik. Arkadaşım da bizi yalnız bıraktı. Ama ben istemedim. Bir ara mutfağa geçip kahve yaptım. Elimde kahvelerle salona girdiğimde bir baktım kız soyunmuş. Poz verir gibi duruyor. Kımıldamıyordu, neredeyse nefes almıyordu. Kıza “İyi misin?” diye sormak zorunda kaldım.

En aşık olduğum sevgililerimden biri ayrıldıktan 8 sene sonra rüyama girdi. Merak ettim, araştırdım. Ancak nişanlanmıştı. Bir gün eşim olmasını isterdim. Ama 2 çocuğu var ve çok mutlu.

Aldatma konusunda katıyım. Hiç aldatmadım. Sadece başkasından etkilenince sevgilimden ayrıldım.

Aşık olduğum tek ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren. 74 yaşında ama çok seksi bir kadın. Onunla asansörde mahsur kalsam, o isterse öpüşürüm."


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