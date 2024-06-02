Kerem Bürsin ile Hande Doğandemir, 11 yıl sonra birlikte poz verdi

Kerem Bürsin yeni yaşını Hadise, Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimlerle kutladı. Gecede dikkat çeken bir isim daha vardı. Bu isim bir dönem aynı dizide Kerem Bürsin'in partneri olan Hande Doğandemir idi.

2013 yılında izleyici karşısına çıkan dizide partner olan ve Kerem ile Zeynep karakterlerine hayat veren Kerem Bürsin ile Hande Doğandemir, yıllar sonra bir araya geldi.

Dizi bitse de dostlukları devam eden ve zaman zaman buluşan ikili, bu kez Kerem Bürsin'in doğum günü kutlamasında bir aradaydı. İkilinin birlikte verdiği pozu Bürsin, takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, eski partneriyle pozuna "11 yıl sonra... Ne!" notunu düştü. İkilinin pozuna "Efsane ikili" yorumları geldi.

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Güneşi Beklerken"dizisi, 2013-1014 yılları arasında izleyiciyle buluştu.





