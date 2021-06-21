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Kerem Bürsin: Maço değilim ama geçmişte hatalarım oldu

21.06.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ilginç açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu “Bence maço değilim. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Geçmişte hatalarım oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm" diye konuştu.

Kerem Bürsin: Maço değilim ama geçmişte hatalarım oldu

Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birliktelik yaşayan Kerem Bürsin, Haber Global’de yayınlanan Hikayede Kalmasın adlı programda konuştu.

Erçel'le olan ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü" dedi.

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"Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk" diye Bürsin, "Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım" diye konuştu.

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Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise şu yanıtı verdi: "Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm"

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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