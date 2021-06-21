Kerem Bürsin: Maço değilim ama geçmişte hatalarım oldu

Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birliktelik yaşayan Kerem Bürsin, Haber Global’de yayınlanan Hikayede Kalmasın adlı programda konuştu.

Erçel'le olan ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü" dedi.



"Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk" diye Bürsin, "Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım" diye konuştu.

Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise şu yanıtı verdi: "Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm"

