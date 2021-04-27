Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı bakın nerede takip ediyor?

Hande Erçel ile el ele fotoğrafları çıkan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı fotoğrafları kaldırmıştı. Kerem Bürsin'in eski aşkını müzik uygulaması Spotify'da halen takip ettiği ortaya çıktı.

KEREM BÜRSİN YILLAR SONRA ETİKETİ KALDIRDI

Adının aşk dedikodularına karıştığı partneri Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.

Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti.

KEREM BÜRSİN, SPOTİFY'DA SERENAY SARIKAYA'YI TAKİPTE

Bütün bu gelişmelerin ardından Kerem Bürsin'in eski aşkını popüler müzik uygulaması Spotify'da takip ettiği ortaya çıktı. Bürsin, Spotify'da yalnızca 3 kişiyi takip ediyor. O üç kişiden birisinin de eski aşkı Serenay Sarıkaya olması dikkat çekti.

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Instagram'da da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

