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Kerem Bürsin sette uyuyakalan Hafsanur Sancaktutan'ı bakın nasıl uyandırdı! O anlar gündem oldu

06.09.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen 'Ya Çok Seversen' dizisinin başrollerini paylaşan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın uyumu çok beğeniliyor. Sempatik tavırları ve samimi açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ikili son olarak Bürsin'in Sancaktutan'a yaptığı bir şaka ile gündem oldu. Set arası uyuyakalan güzel oyuncuyu Kerem Bürsin bakın nasıl uyandırdı.

Cumartesi akşamları ekrana gelen Ay Yapım imzalı, Ya Çok Seversen dizisinin başrollerini paylaşan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın uyumu çok beğeniliyor. Her paylaşımları olay olan ikili son olarak Bürsin'in güzel oyuncuya yaptığı bir şaka ile gündem oldu.

Yaz sezonunun en beğenilen çiftlerinden olan Sancaktutan ve Bürsin'in set arkası halleri herkesi güldürüyor. Kerem Bürsin son olarak set arasında uyuyan Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı şakayla çok konuşuldu.

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Kerem Bürsin, güzel oyuncuya yaklaşarak ellerini birbirine vurup ses çıkarıp uyandırdı. Hafsanur Sancaktutan ise aldırış etmeden uyumaya devam etti. O anlara ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kerem Bürsin Hafsanur Sancaktutan ele

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