Kerem Bürsin sette uyuyakalan Hafsanur Sancaktutan'ı bakın nasıl uyandırdı! O anlar gündem oldu

Cumartesi akşamları ekrana gelen Ay Yapım imzalı, Ya Çok Seversen dizisinin başrollerini paylaşan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın uyumu çok beğeniliyor. Her paylaşımları olay olan ikili son olarak Bürsin'in güzel oyuncuya yaptığı bir şaka ile gündem oldu.

Yaz sezonunun en beğenilen çiftlerinden olan Sancaktutan ve Bürsin'in set arkası halleri herkesi güldürüyor. Kerem Bürsin son olarak set arasında uyuyan Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı şakayla çok konuşuldu.

Kerem Bürsin, güzel oyuncuya yaklaşarak ellerini birbirine vurup ses çıkarıp uyandırdı. Hafsanur Sancaktutan ise aldırış etmeden uyumaya devam etti. O anlara ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.



