SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kerem İnan: "Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum"

Kerem İnan: "Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 17:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın eski kalecisi Kerem İnan, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe’ye karşı minimum 3 gol atacağını düşündüğünü belirterek, "Galatasaray favori. Takımın, Okan hoca önderliğinde çok önemli bir galibiyet alacağını düşünüyorum" dedi.

Kerem İnan: "Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum"

Galatasaraylı eski kalecisi Kerem İnan, yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında sarı-kırmızılıların RAMS Park’ta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Tesislerin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını dileyen İnan, "Galatasaray camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımız bizlere tesisleri çok güzel anlattı. Geleceğimiz burada. Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray’a çok şey kattı. Emektar derler ya gerçekten Florya Metin Oktay Tesisleri bizler için öyleydi, hem altyapısıyla hem de A takımıyla. İnşallah yeni tesisler de bir an önce biter, takım da burada çalışmalara başlar ve bu tesislerden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da çıkar" diye konuştu.

"GALATASARAY’IN MİNİMUM 3 GOL ATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

f72074f7-7740-424a-bc70-9e4b8c2ab0d1

Fenerbahçe derbisi için ise Kerem İnan şunları söyledi:

"Her derbi keyifli ve güzeldir. Şu an tüm Türkiye’nin, bizlerin de beklediği derbi. Galatasaray gerçekten çok formda. Okan hoca ile son haftalarda özellikle gelinen noktada müthiş bir form grafiği var. Herkesin de gördüğü gibi favori Galatasaray. Hem puan hem moral olarak hem oyun olarak Galatasaray favori. Takımın, Okan hoca önderliğinde çok önemli bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çok iddialı olacak belki ama Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Çok formda bir Galatasaray var. Buna Fenerbahçe’nin bu anlamda karşılık verebileceğini düşünmüyorum."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe maçı için olay yaratan koreografi hazırlığı iddiası!Fenerbahçe maçı için olay yaratan koreografi hazırlığı iddiası!
Yılın futbolcusu seçildi! Ne Haaland ne de Salah...Yılın futbolcusu seçildi! Ne Haaland ne de Salah...
Alex de Souza Türk futboluna geri döndü!Alex de Souza Türk futboluna geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Hatay'dan Artvin'e, Türkiye'nin tüm kıyıları için karar!

Hatay'dan Artvin'e, Türkiye'nin tüm kıyıları için karar!

Futbol tarihinde görülmemiş olay

Futbol tarihinde görülmemiş olay

Maiden yarışında büyük kaza!

Maiden yarışında büyük kaza!

Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!

UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.