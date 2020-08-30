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Kerem Tunçeri Aslı Enver’le ilgili ilk kez konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri’nin adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Aslı Enver ile anılmıştı. İkilinin yakınlaşmasının magazin kulislerinde konuşulmasından sonra Kerem Tunçeri’nin sosyal medya mesajları ifşa edilmişti. Eski basketbolcunun mesajlaşmalarının ortaya çıkması üzerine Aslı Enver’in rest çektiği iddia edilmişti. Kerem Tunçeri ilk kez yaşanılan olayları tüm gerçekliğiyle anlattı.

Kerem Tunçeri Aslı Enver’le ilgili ilk kez konuştu!

Şarkıcı Murat Boz ile ilişkilerini sonlandırdıktan sonra güzel oyuncu Aslı Enver’in Kerem Tunçeri ile yakınlaştığı söylemişti. İkilinin ilişkiye başlamak üzere olduğu dahi iddia edilmişti. Ancak Aslı Enver ve Kerem Tunçeri’nin arasına sosyal medya mesajlaşmaları girmişti. Kerem Tunçeri Aslı Enver’le aralarının bozulmasına neden olan mesajları hakkında ilk kez konuştu. Posta Gazetesi’nden Oya Çınar’a açıklama yapan Tunçeri ifşa edilen özel mesajları için hukuki işlem başlattığını söyledi.

“ÜNLÜ OLMAK İÇİN FIRSATLAR YARATIYOR”

İfşa edilen mesajların bir kısmının kendisine ait olduğunu itiraf eden Tunçeri, konuşmaya photoshop yapıldığını öne sürdü. Duruma şaşırmadığını belirten eski basketbolcu, “Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor” dedi.

Konuyla alakalı yasal işlem başlattığını belirten Kerem Tunçeri, ”O mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesine, hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile vardı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da Photoshop'landı. Bana ait olan mesajlarda, toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç! Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim” diye konuştu.

“ASLI HANIM’IN ADININ DAHİL EDİLMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Oyuncu Aslı Enver’le daha önceki yıllarda arkadaş ortamında tanıştıklarını ama karantina sürecinde birbirlerini tanıma aşamasına girdiklerini söyleyen Tunçeri, “Aslı Hanım ile arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık ve evet, pandemi sürecinde iletişimdeydik. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasının hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanım'ın adının da dahil edilmesi beni en çok üzen şey oldu” ifadelerini kullandı.

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