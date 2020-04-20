Kerem Tunçeri'den flaş ifşa açıklaması

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açan ve kendisine ait olduğu iddia edilen bazı mesajların 'ifşa' adı altında paylaşılmasından sonra Kerem Tunçeri açıklama yaptı.

Kerem Tunçeri sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgili hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım.

Kerem Tunçeri ile adı anılan Aslı Enver ise henüz bir açıklama yapmadı.