Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşımla ilgili, "Görüntüdeki kişi ben değilim" açıklamasını yapmıştı.

Ancak binlerce kişi, Kerimcan Durmaz'ın hesabını şikayet etmişti.

100 BİN TAKİPÇİ KAYBETTİ

Kerimcan Durmaz yaşanan skandalın ardından Instagram'da 1 günde 100 bin takipçi kaybetti. Takipçi sayısı 3.1 milyondan 3 milyona düştü.

Sosyal medyada “Kerimcan’ı takibi bırak, çirkinliğe sessiz kalma” kampanyası başlatıldı.

