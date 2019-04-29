Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşımla ilgili, "Görüntüdeki kişi ben değilim" açıklamasını yapmıştı.
Ancak binlerce kişi, Kerimcan Durmaz'ın hesabını şikayet etmişti.
100 BİN TAKİPÇİ KAYBETTİ
Kerimcan Durmaz yaşanan skandalın ardından Instagram'da 1 günde 100 bin takipçi kaybetti. Takipçi sayısı 3.1 milyondan 3 milyona düştü.
Sosyal medyada “Kerimcan’ı takibi bırak, çirkinliğe sessiz kalma” kampanyası başlatıldı.
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 2 yorum