Kerimcan Durmaz: Allah tarafından verilmiş bir duyguyu yaşıyorum

Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic’e çocuklara kötü örnek oluyorlar diye Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından tepki gösterilmiş ve haklarında dava açılacağı duyurulmuştu.

Kerimcan Durmaz da konu hakkında bir açıklama yaptı.

Durmaz çocukları ailelerinin koruması gerektiğini ve gerek haberlerde ve gerekse dizilerde çocuklar için çok daha fazla kötü örnek oluşturabilecek görüntünün olduğunu söyledi.

Kerimcan Durmaz’ın konuyla ilgili satırları şöyle:





