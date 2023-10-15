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  4. Kerimcan Durmaz cinsel organını paylaşmıştı! Eser Yenenler'e sebebini anlattı

Kerimcan Durmaz cinsel organını paylaşmıştı! Eser Yenenler'e sebebini anlattı

15.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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İnternet üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından yanlışlıkla cinsel organını paylaşarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konuda ifade de veren Kerimcan, Eser Yenenler'in programında olayın iç yüzünü anlattı.

Kerimcan Durmaz'ın uçakta paylaştığı cinsel organ fotoğrafı uzun süre gündem olmuştu. Kerimcan Durmaz kısa süre sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldırmış ve yanlışlıkla olduğunu söylemişti ancak tepkilerden kaçamamıştı.

Müstehcen videosu yüzünden hakkında suç duyurusunda da bulunulan Kerimcan Eser Yenenler'e konuk oldu ve yıllar sonra bu konuya dair konuştu.

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Kerimcan Durmaz bu konuya dair yıllar sonra konuştu ve şunları söyledi:

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"Artık uçakta tuvalete girmemeye çalışıyorum. Şöyle oldu; ben spor yapmaya başladım o dönem kaslanmak istiyordum. Daha hızlı büyümek için iğne yaptırmak istiyorum, onu kullanmaya başladım, o da olur olmadık yerlerde çok garip yerlerde garip hallere getirebiliyor. Uçakta öyle bir şey yaşadım, tuvalete gittim, o halde olduğum için grubumuz var en yakın arkadaşlarım var oraya attım zannediyorum. Sonra olanlar oluyor..."

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