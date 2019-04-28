Kerimcan Durmaz'dan Instagram'daki skandal videoyla ilgili açıklama! 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu...'

Yaptığı her hareketle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabındaki hikaye kısmından paylaştığı videoyla herkesi şoke etti. Bir uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videoda 'Bana bakın' notu da yazıldı.

Durmaz kısa süre sonra skandal videoyu sildi. Ancak görüntüler bir anda internette yayıldı. Olayın ardından Kerimcan Durmaz'a sosyal medyadan tepkiler yağdı.

KERİMCAN DURMAZ'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan skandalın ardından Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Videonun kendisine ait olmadığının altını çizen Durmaz, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Durmaz açıklamasında, "Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek isterken şehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorum ki, yanlışıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumda mağdur olmam sebebiyle, mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı.



