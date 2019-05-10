Mynet Trend

Kerimcan Durmaz'dan skandal sonrası yeni video!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Kerimcan Durmaz mastürbasyon videosunun ardından sosyal medyada sessizliğe gömülmüştü. Durmaz'ın sosyal medya diyeti dünkü paylaşımıyla son buldu.

Kerimcan Durmaz, 28 Nisan Pazar günü Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde mastürbasyon yaparken çektiği videoyu yanlışlıkla paylaşmıştı.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımı sonrası ortalık karışmış ve Durmaz'a eleştiriler yağmıştı.

Durmaz daha sonra yaptığı açıklamada ise "Öncelikle herkese merhaba, günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." demişti.

Günlerdir sosyal medyada sessizliğini koruyan ve tek bir paylaşım dahi yapmayan Durmaz'ın Instagram diyeti son mu buluyor. Durmaz o skandaldan sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

ieieiei

Durmaz Boğaz Köprüsü'nden geçerken çektiği videoyu Instagram'da hikaye kısmından hiçbir yorum yapmadan paylaştı.


PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Ünlülere sert tepki! 'Erdoğan sayesinde...'Ünlülere sert tepki! 'Erdoğan sayesinde...'
Müge Anlı canlı yayında rekor kırdı! 2 milyon yardım topladıMüge Anlı canlı yayında rekor kırdı! 2 milyon yardım topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz kerimcan durmaz mastürbasyon videosu

En Çok Okunan Trend Haberler

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan Sofuoğlu'ndan ünlülere tepki: Nankörler

Ünlülere sert tepki! 'Erdoğan sayesinde...'

Müge Anlı canlı yayında rekor kırdı! 2 milyon yardım topladı

Müge Anlı canlı yayında rekor kırdı! 2 milyon yardım topladı

TRT’den Sibel Tüzün’e 'Ekrem İmamoğlu' iptali!

TRT’den Sibel Tüzün’e 'Ekrem İmamoğlu' iptali!

Tasarruflu ünlüler!

Tasarruflu ünlüler!

Demet Şener ve İbrahim Kutluay canlı yayında birbirlerine ateş püskürdü

Canlı yayında birbirlerine ateş püskürdüler

Didem Soydan'dan 'sanatçı listesi' hazırlayan Muhammet Safi'ye çağrı

'Sanatçı listesi' hazırlayan Muhammet Safi'ye çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.