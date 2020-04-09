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Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında garip dans!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 02:49 | Son Güncelleme

Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki çekti. Arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkan Kerimcan Durmaz, sokakta yürüyenlere kızınca "Çıkın dışarı, geberin hepiniz" dedi. Ardından ise sokağa park ettiği arabasının kaputu üstünde dans etti.

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı videoda, "Çıkın dışarı, geberin hepiniz. Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin" diye bağırdı.

Giydiği koruyucu kıyafetle dikkat çeken Kerimcan Durmaz, daha sonra da sokakta arkadaşıyla sokağa park ettiği arabasının önünde dans etti.

Kerimcan Durmaz'ın söz konusu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medyada Kerimcan'ın paylaşımına tepkiler geldi.

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Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz, koronavirüs,

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