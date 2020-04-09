Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında garip dans!

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı videoda, "Çıkın dışarı, geberin hepiniz. Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin" diye bağırdı.

Giydiği koruyucu kıyafetle dikkat çeken Kerimcan Durmaz, daha sonra da sokakta arkadaşıyla sokağa park ettiği arabasının önünde dans etti.

Kerimcan Durmaz'ın söz konusu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medyada Kerimcan'ın paylaşımına tepkiler geldi.

