Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı iddia! Canlı yayında açıkladı: Evlilik vaadiyle kandırıp 20 milyon lira dolandırmış...

Kerimcan Durmaz'ın bir kadını evlilik vaadiyle kandırıp yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Çağla Aydın isimli kadın Söylemezsem Olmaz isimli programa katılarak Durmaz ile yaşadıklarını anlattı.

"GAYET ERKEK GİBİYDİ"

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan Aydın, Durmaz ile nasıl tanıştıklarını ve sevgili olduklarını açıkladı. Aydın şu ifadeleri kullandı:

"'Ben böyle tanındım. O yüzden böyle çıkmak zorundayım. Ama ben de bu durumdan sıkıldım' diyordu. Gayet normaldi benim yanımda. Gayet erkek gibiydi.

2016 senesinde tesadüfen Instagram üzerinden tanıştım Kerimcan ile. Profilinde sahne takvimi vardı. Frankfurt'taki sahnesine gelmek istediğini belirterek mesaj attım. Yüz yüze de görüşebilme şansımız var mı diye sordum. O da tabii ki diyerek beni kulise çağırdı. Gittim, izledim. Kulise gittim konuştuk.

Bu olaydan sonra her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Ben de her hafta yanına gitmeye başladım. Öyle öyle biz yakınlaştık.

"180 BİN EURO PARA VERDİM"

Numarasını aldım ve mesajlaştık. 10 yıllık tanışıyor gibiydik. Samimiydi. 180 bin Euro para verdim."