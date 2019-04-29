Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosunun ardından sosyal medya patladı. Binlerce tweet atılan olayın ardından Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından uygunsuz görüntülerini paylaşanın kendisi olmadığını iddia eden bir açıklama yaptı. Konunun nereye gideceği henüz bilinmezken biz sizleri Twitter'da bu olayla ilgili atılan en komik twitlerle başbaşa bırakalım...
İşte Kerimcan Durmaz ile igili yapılan en komik Twitter paylaşımları...
kerimcan durmazın videosunu görmeden taymlaynda gezmeye çalışıyorum pic.twitter.com/TOXJEW1d5U— Gringo (@gringocity) 28 Nisan 2019
Öğrenmiş olduk Kerimcan'ın abla olmadığını pic.twitter.com/7qwbwl2qTM— Montana (@ensmntn) 28 Nisan 2019
Kerimcan durmaz'ın videosunu izledim. Fazla merak asla iyi değil pic.twitter.com/W7mwXM87f4— ▫️ (@onlyrundown) 28 Nisan 2019
Kerimcan Durmaz instagram video olayından sonra Capsler patladı pic.twitter.com/z55rE4Gn5p— Zaytung (@Zaytungyedek) 28 Nisan 2019
kerimcan durmazın videosuna denk geldim pic.twitter.com/XB3E0mptVa— tranko buskas (@mamisuuu) 28 Nisan 2019
Yanlışlıkla kerimcan durmaz ın storysini izleyenlere terapi amaçlı twittir.. buyrun.. pic.twitter.com/7E1XeVk8DG— F. TRAVOLTA (@kontravolta_) 28 Nisan 2019
Kerimcan Durmaz'ın adı geçmiştir— ???????????????? ???????????????????????????????? (@erolbytkn) 28 Nisan 2019
Ben: pic.twitter.com/Hm9U3QnlWF
Kerimcan Durmaz instagram videosunu izlemeden kaçmaya çalışıyorum pic.twitter.com/WEzXfF2iko— Zaytung (@Zaytungyedek) 28 Nisan 2019
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