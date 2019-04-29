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Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 29.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosunun ifşa olması üzerine sosyal medya adeta yıkıldı. İşte Kerimcan Durmaz hakkında atılan en komik tweetler...

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosunun ardından sosyal medya patladı. Binlerce tweet atılan olayın ardından Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından uygunsuz görüntülerini paylaşanın kendisi olmadığını iddia eden bir açıklama yaptı. Konunun nereye gideceği henüz bilinmezken biz sizleri Twitter'da bu olayla ilgili atılan en komik twitlerle başbaşa bırakalım...

İşte Kerimcan Durmaz ile igili yapılan en komik Twitter paylaşımları...

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Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
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