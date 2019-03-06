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Kese kağıdının içinden yeni doğmuş erkek bebek çıktı!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 06.03.2019 03:14 | Son Güncelleme

Belçika’da bir kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Kese kağıdının içinden yeni doğmuş erkek bebek çıktı!

Flaman bölgesinde yer alan Anvers kenti merkezindeki Grote Koraalberg Caddesi’nde bir apartman girişinde kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Apartman görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anvers polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlattık. Kamera görüntüleri de incelenecek. Bebeğin annesi hakkında hiçbir bilgimiz yok” dedi.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kese kağıdı bebek Belçika

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