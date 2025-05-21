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'Keşfedilmemiş saklı cennet' kurudu! İşte son hali...

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve 'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak bilinen saklı kanyon, kurudu. Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.

'Keşfedilmemiş saklı cennet' kurudu! İşte son hali...

Şehzadeler ilçesinde bulunan 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, endemik bitki örtüsü ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor. 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen Çaybaşı Deresi'ne akan kanyon, şelaleleri, göletleri ve manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

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SAKLI CENNET KURUDU

Ancak bu yıl bölgedeki kar ve yağış miktarının beklenen seviyeye ulaşmaması nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon kurudu.

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Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan kanyon, kuraklık nedeniyle doğal güzelliğini yitirdi. Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi. (DHA)

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Manisa
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