Kesinleşti! Galatasaray'a Morutan'dan 5.5 milyon Euro gelecek

Galatasaray'ın kasasına Morutan'dan büyük bir para girecek. Fatih Terim döneminde Steaua Bükreş takımından 4.1 milyon euroya kadroya katılan fakat ülkeye alışamadığı için iyi performans gösteremeyen Morutan, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanmıştı.

12 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

İtalyan ekibiyle bu sezon 12 maça çıkan Morutan, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçen hafta Cosenza maçında 2 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, bu hafta da Cagliari ağlarını sarsmayı başardı. 25 maçta 45 dakika oynaması durumunda 5.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Morutan'ın transferi bu performansın ardından kesinleşti.



