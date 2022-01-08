Kesişme: İyi ki Varsın Eren'in yıldızı İsmail Hacıoğlu galada duygusal anlar yaşadı! Kelimeler boğazında düğümlendi

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının beyazperdeye aktarıldığı TRT ortak yapımı Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in İstanbul galası geçtiğimiz akşam Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Vizyona girdiği bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 izleyici sayısına ulaşan filmin galasına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Özer Feyzioğlu, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Mutlunur Lafçı, Emir Çiçek, senaristler Mert Dikmen ve Alper Uyar katıldı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik, çocukları Perizat Kayra Gedik, Alp Koray Gedik, şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri Arif Bülbül, Figen Bülbül ve Olcay Erdoğan Bülbül katıldı.



Şehit Ferhat Gedik'e hayat veren İsmail Hacıoğlu, galada yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Kelimeler boğazında düğümlenen ünlü oyuncu, "Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar. Ancak olmuşun üstüne konuşmak biraz zor geliyor insana. Bütün şehit ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin" dedi.



