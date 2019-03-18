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Keşke benim olsa diyeceğiniz 20 ilginç ürün

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Ne kadar gerekli olduğu tartışılsa da hayatınıza renk katması muhtemel 20 ilginç ürünü sizin için derledik.

Keşke benim olsa diyeceğiniz 20 ilginç ürün

Adamlar bunu da yapmış dedirten en az bir tanesine sahip olmak isteyeceğiniz sıradışı 20 tasarım...

KABARAN KİL MASKESİ

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Cilt bakımını sıkıcı bir uğraş olarak görenler bu maskeyle eziyeti eğlenceye çevirebilirler.

SHAKESPEARE'Lİ YARA BANDI

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Shakespeare'den alıntıların yer aldığı bu yara bantları ile yaralarınızı sanatla buluşturup etkileyici bir hava katabilirsiniz.

DEADPOOL MOUSE PAD

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Filmi gibi esprili bir temaya sahip olan bu mousepad ile bileğinizi deadpool'un göğüslerine yaslayabilirsiniz.

KAPI PASPASI

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Evden çıkarken bir kendini unutmayanlar için gayet faydalı olacak bir hatırlatıcı paspas tasarımı.

AYI NİHALE

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Filmlerdeki dağ evlerinde görmeye alışık olduğumuz ayı postlarının farklı ve tatlı bir versiyonu.

KARI-KOCA BULAŞIK ELDİVENİ

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Çoğu zaman zulüm olan bulaşık faslını kukla vari eldivenlerle eğlenceli hale getirmek sizin elinizde.

STRES ARTIRICI SEBZE BIÇAĞI

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İçinizdeki ninjayı ortaya çıkarmanızı sağlayacak eğlenceli bir tasarım

ÇEPLİ DUŞ PERDESİ

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Duş alırken bile telefonundan ayrı kalamayanlar için bulunmaz bir nimet niteliğinde bir ürün.

ÇORAP CANAVARI

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Asrın sorunu artık bu aparat ile tarihe karışacağa benziyor, artık çoraplarınız makinede kaybolmayacak.

SOSLUK

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Arabada yemek yemeği sevenler ve uzun süreler yolda kalanlar için kullanışlı bir ürün denilebilir.

ELDİVEN ŞEKLİNDE ISLAK MENDİL

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Bebek bezi değiştirirken büyük bir kolaylık ve dip kıyı temizlik sağlayacak bir ürün

İLGİNÇ KİTAP AYRACI

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Bizi çocukluğumuza döndürecek bu kitap ayracı kendimize ve sevdiklerimize iyi eğlenceli bir hediye fikri olabilir.

MAYMUN ASKILIK

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Mutfakta Afrika havasını ucundan da olsa hissetmek için güzel bir fikir.

BUT YEME APARATI

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But ve kanat yerken ellerinizin yağlanması sizi de tiksindiriyorsa bu ürün tam sizin için üretilmiş denilebilir.

SAKALLI BERE

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Kış günleri yüzleri üşüyenler için düşünülmüş ilginç bir bere

İLGİNÇ DUŞ BAŞLIĞI

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Yıldız savaşları hayranları için üretilmiş eğlenceli bir duş başlığı.

EVCİL HAYVAN ŞEMSİYESİ

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Artık yağmurlu ve karlı günlerde de evcil hayvanlarınız dışarda size ıslanmadan ve çamura bulanmadan eşlik edebilecek.

SİVİLCE APARATI

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Sivilce sıkmayı seven ama cildine zarar vermek istemeyenler için düşünülmüş stress attırıcı ilginç bir tasarım.

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