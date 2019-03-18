Keşke benim olsa diyeceğiniz 20 ilginç ürün

Duş alırken bile telefonundan ayrı kalamayanlar için bulunmaz bir nimet niteliğinde bir ürün.

Çoğu zaman zulüm olan bulaşık faslını kukla vari eldivenlerle eğlenceli hale getirmek sizin elinizde.

Filmlerdeki dağ evlerinde görmeye alışık olduğumuz ayı postlarının farklı ve tatlı bir versiyonu.

Evden çıkarken bir kendini unutmayanlar için gayet faydalı olacak bir hatırlatıcı paspas tasarımı.

Filmi gibi esprili bir temaya sahip olan bu mousepad ile bileğinizi deadpool'un göğüslerine yaslayabilirsiniz.

Shakespeare'den alıntıların yer aldığı bu yara bantları ile yaralarınızı sanatla buluşturup etkileyici bir hava katabilirsiniz.

Cilt bakımını sıkıcı bir uğraş olarak görenler bu maskeyle eziyeti eğlenceye çevirebilirler.

Adamlar bunu da yapmış dedirten en az bir tanesine sahip olmak isteyeceğiniz sıradışı 20 tasarım...

ÇORAP CANAVARI

Asrın sorunu artık bu aparat ile tarihe karışacağa benziyor, artık çoraplarınız makinede kaybolmayacak.

SOSLUK

Arabada yemek yemeği sevenler ve uzun süreler yolda kalanlar için kullanışlı bir ürün denilebilir.

ELDİVEN ŞEKLİNDE ISLAK MENDİL

Bebek bezi değiştirirken büyük bir kolaylık ve dip kıyı temizlik sağlayacak bir ürün

İLGİNÇ KİTAP AYRACI

Bizi çocukluğumuza döndürecek bu kitap ayracı kendimize ve sevdiklerimize iyi eğlenceli bir hediye fikri olabilir.

MAYMUN ASKILIK

Mutfakta Afrika havasını ucundan da olsa hissetmek için güzel bir fikir.

BUT YEME APARATI

But ve kanat yerken ellerinizin yağlanması sizi de tiksindiriyorsa bu ürün tam sizin için üretilmiş denilebilir.

SAKALLI BERE

Kış günleri yüzleri üşüyenler için düşünülmüş ilginç bir bere

İLGİNÇ DUŞ BAŞLIĞI

Yıldız savaşları hayranları için üretilmiş eğlenceli bir duş başlığı.

EVCİL HAYVAN ŞEMSİYESİ

Artık yağmurlu ve karlı günlerde de evcil hayvanlarınız dışarda size ıslanmadan ve çamura bulanmadan eşlik edebilecek.

SİVİLCE APARATI

Sivilce sıkmayı seven ama cildine zarar vermek istemeyenler için düşünülmüş stress attırıcı ilginç bir tasarım.

