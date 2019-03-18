Keşke benim olsa diyeceğiniz 20 ilginç ürün

Adamlar bunu da yapmış dedirten en az bir tanesine sahip olmak isteyeceğiniz sıradışı 20 tasarım...
KABARAN KİL MASKESİ
Cilt bakımını sıkıcı bir uğraş olarak görenler bu maskeyle eziyeti eğlenceye çevirebilirler.
SHAKESPEARE'Lİ YARA BANDI
Shakespeare'den alıntıların yer aldığı bu yara bantları ile yaralarınızı sanatla buluşturup etkileyici bir hava katabilirsiniz.
DEADPOOL MOUSE PAD
Filmi gibi esprili bir temaya sahip olan bu mousepad ile bileğinizi deadpool'un göğüslerine yaslayabilirsiniz.
KAPI PASPASI
Evden çıkarken bir kendini unutmayanlar için gayet faydalı olacak bir hatırlatıcı paspas tasarımı.
AYI NİHALE
Filmlerdeki dağ evlerinde görmeye alışık olduğumuz ayı postlarının farklı ve tatlı bir versiyonu.
KARI-KOCA BULAŞIK ELDİVENİ
Çoğu zaman zulüm olan bulaşık faslını kukla vari eldivenlerle eğlenceli hale getirmek sizin elinizde.
STRES ARTIRICI SEBZE BIÇAĞI
İçinizdeki ninjayı ortaya çıkarmanızı sağlayacak eğlenceli bir tasarım
ÇEPLİ DUŞ PERDESİ
Duş alırken bile telefonundan ayrı kalamayanlar için bulunmaz bir nimet niteliğinde bir ürün.
ÇORAP CANAVARI
Asrın sorunu artık bu aparat ile tarihe karışacağa benziyor, artık çoraplarınız makinede kaybolmayacak.
SOSLUK
Arabada yemek yemeği sevenler ve uzun süreler yolda kalanlar için kullanışlı bir ürün denilebilir.
ELDİVEN ŞEKLİNDE ISLAK MENDİL
Bebek bezi değiştirirken büyük bir kolaylık ve dip kıyı temizlik sağlayacak bir ürün
İLGİNÇ KİTAP AYRACI
Bizi çocukluğumuza döndürecek bu kitap ayracı kendimize ve sevdiklerimize iyi eğlenceli bir hediye fikri olabilir.
MAYMUN ASKILIK
Mutfakta Afrika havasını ucundan da olsa hissetmek için güzel bir fikir.
BUT YEME APARATI
But ve kanat yerken ellerinizin yağlanması sizi de tiksindiriyorsa bu ürün tam sizin için üretilmiş denilebilir.
SAKALLI BERE
Kış günleri yüzleri üşüyenler için düşünülmüş ilginç bir bere
İLGİNÇ DUŞ BAŞLIĞI
Yıldız savaşları hayranları için üretilmiş eğlenceli bir duş başlığı.
EVCİL HAYVAN ŞEMSİYESİ
Artık yağmurlu ve karlı günlerde de evcil hayvanlarınız dışarda size ıslanmadan ve çamura bulanmadan eşlik edebilecek.
SİVİLCE APARATI
Sivilce sıkmayı seven ama cildine zarar vermek istemeyenler için düşünülmüş stress attırıcı ilginç bir tasarım.
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