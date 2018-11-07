Keşkek tarifi: Keşkek nasıl yapılır, kaç kaloridir? (Videolu anlatım)

Keşkek, özellikle düğün ve bayramlarda yapılan geleneksel bir yemek. Anadolu’nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan keşkek, hem doyurucu hem de besleyicidir. Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu bölgesinde daha yaygın olan keşkek, yarma buğday ve etten oluşur. Peki keşkek nasıl yapılır? İşte videolu keşkek tarifi ile püf noktaları ve keşkek için gereken malzemeler... KEŞKEK TARİFİ Keşkeğin ana malzemesi buğday ve ettir. Dana eti yerine tercihen tavuk eti kullanabilirsiniz. Keşkek yemeği için hazırlıklar bir gün öncesinden başlar. Aşağıdaki verilen malzeme listesi yaklaşık 3 kişiliktir. Miktarını kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Malzeme Listesi 200 gr buğday 200 gr dana eti 3 yemek kaşığı tereyağı 2 adet soğan göz kararı tuz göz kararı karabiber KEŞKEK NASIL YAPILIR? Keşkek yapımı bir gün önceden başlıyor. Geceden ıslatılmak üzere bırakılan buğday, ertesi güne durmalıdır. Islatılan 200 gram buğdayı, orta boy bir tencereye alıp, üzerine buğdayları kapatacak kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Buğdaylar iyice açılıp yarılana kadar pişirin. Bu pişirme işlemi için tahmin edilen süre yaklaşık 4 saattir.

Buğdayların yarılmaya başladığı sırada, bir başka tencerede etleri kaynatmaya başlayabiliriz. Etin daha kolay pişmesi için 200 gram dana etini kuşbaşı şeklinde doğrayarak tencere içine atın. Etin kaynaması sırasında çıkan köpüklerin alınması, yemeğe acı tat vermemesi açısında önemlidir. Diğer yandan bir tavada tereyağını eritmeye başlayın. Bu sırada soğanları, ne küçük ne büyük olacak şekilde küp küp doğrayın. Eriyen tereyağı içine bu soğanları atarak iyice kavurun. Sonrasında ise bu soğanları, kaynatmaya bıraktığımız buğdayların içine atarak karıştırmaya başlayın. Bir yandan da kaynattığımız etleri kontrol edin. Etler iyice pişmiş ve yumuşamış ise tencereden alın. Ve buğday ve soğanların olduğu tencere içine atın. Etleri ve buğdayları iyice karıştırmaya ve ezmeye başlayın. Keşkeğin iyisi etin ve buğdayın iyice birbirine karışmış ve birleşmiş halidir. Bu yüzden bu kısım çok önemlidir. Et ile buğday iyice birbirine karıştıktan sonra tuz ve karabiberi kendinize göre ekleyin. Servis ederken isterseniz üzerine tereyağı sosu veya salçalı sos dökerek yapabilirsiniz.

VİDEOLU KEŞKEK TARİFİ KEŞKEK YAPIMI İÇİN PÜF NOKTALAR Keşkek, daha çok çömlekte ve fırında yapılır. Bu şekilde yapılan keşkeğin tadı daha farklı ve lezzetli olur. Fakat böyle bir imkanınız yoksa evinizde düdüklü tencerede keşkek yapabilirsiniz. Kullanacağınız buğday ve nohutu bir gün önceden ıslatmak gerekir. Düdüklü tencerede yaparken kısık ateşte yaparsanız daha leziz bir tat elde ederseniz. Aynı zamanda keşkeğin dibinin yanmasının önüne geçilmiş olur. Keşkek etsiz düşünülemez. Bu et zevkinize göre koyun, dana, tavuk hatta ördek eti de olabilir. Fakat et yemiyorsanız etsiz olarak da yapabilirsiniz. KEŞKEK Keşkek, 2011 yılında UNESCO tarafından “Somut olmayan kültürel miras” listesine dahil edildi. Diğer yandan Merzifon Belediyesi tarafından 2015 yılında patenti alınarak keşkek Merzifon Keşkeği olarak tescillenmiştir. Keşkek, özellikle Amasya, Sivas, Manisa, Çanakkale, Edirne, Keşan, Balıkesir, Kandıra, Sinop, Tokat, Muş, Samsun, Ordu, Çankırı, Denizli, İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Silifke, Karabük, Ağrı ve Antalya gibi şehirlerde bilinir ve tüketilir.

Düğün yemeği olarak anılan keşkek için düğünlerden önce hazırlıklar başlar. Etlerin ve buğdayların kaynatıldıktan sonra tokmak ile kazan içinde erimesi sağlaması için vurma işine keşkek dövmek denir. Bu işlemle birlikte buğday ile et iyice birbirine kaynaşır. Bu dövme işlemi ne kadar iyi yapılırsa et o kadar tahıl içine karışır ve erir. Sakız gibi keşkek benzetmesi ise etin buğdayla tam olarak kaynaşması ve sakız gibi uzamasından dolayı yapılır. Bu ise keşkeğin ne kadar iyi yapıldığının göstergesidir. Keşkeğin yapımı yöresine göre değişir. Dana eti ile yapıldığı gibi tavuk ile yapılanı da mevcuttur. Bazı yörelerde yapılan keşkek etsiz yapılır ve üzerine tereyağı sosu dökülür. Kırmızı biber, salça ve yağdan oluşan sosla servis edilir keşkek bazen. Yanında pilav ve ayran eksik olmaz. Anadolu’da adına festivaller düzenlenen bu geleneksel tat, hazırlandığı gün için özel bir isim alıyor. Bayramlarda hazırlanan keşkekler, Ramazan Bayramı keşkeği ve Kurban Bayramı keşkeği olarak bilinir. Ayrıca yeni doğan çocuklar için hazırlanan doğum keşkeği, sünnetlerde dağıtılmak için yapılan sünnet keşkeği, askere giden kişi adına hazırlanan asker keşkeği, düğün yapıldığında hazırlanan düğün keşkeği, Hacca gidenler için hazırlanan hacı keşkeği ve ölümler yaşandığı zaman hazırlan ölüm keşkeği, bu yemeğin özel gün ve zamanlarda hazırlanan çeşitlerine örnek gösterilebilir.