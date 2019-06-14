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Keskin nişancı ile fotoğraf çektirmek için yarıştılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen törene kamuflaj kıyafetiyle katılan keskin nişancı, ilgi odağı oldu. Törene katılanlar, keskin nişancı ile fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Keskin nişancı ile fotoğraf çektirmek için yarıştılar

Merkez Yakutiye ilçesinde, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan törene protokol üyeleri, askeri yetkililer ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Okay Memiş'in yaptığı konuşmanın ardından protokol, askerler tarafından taşınan dev Türk bayrağının arkasından, yaklaşık bir kilometre mesafedeki Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü.

Jandarma arama kurtarma biriminde görevli Kurbet adlı köpeğin de bulunduğu törende protokol, jandarmanın kullandığı teçhizatların tanıtıldığı sergiyi gezdi.

Sergide kamuflaj ile yer alan keskin nişancı büyük ilgi topladı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirdiği keskin nişancıyla selfie ya da hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler birbirleri ile yarıştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma keskin nişancı

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