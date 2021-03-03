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Kestane topu tarifi ile çay saatlerinizi lezzetlendirin

Betül Songur Betül Songur 03.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Kestane topu tarifi ile çay saatlerinizi lezzetlendirin

Çayın kahvenin yanında rahatça ikram edebileceğiniz lezzetli mi lezzetli kestane topları ile sevdiklerinizle keyifli bir sohbet için dört dörtlük atmosfer oluşturabilirsiniz. Peki kestane topları hazırlamak için nasıl bir yol izlememiz gerekir?

Kestane topları tarifinde çikolatalı sosun yanı sıra Hindistan cevizi, toz şeklinde tuzsuz Antep fıstığı ve badem kullanabilirsiniz. Kestane topları hazırlanırken içine portakal kabuğu rendesi de ekleyerek aromalı tat elde edebilirsiniz. İşte çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak kestane toplarını hazırlamak için yapmanız gerekenler:

KESTANE TOPU TARİFİ

MALZEMELERİ:

  • 300 gr kestane (haşlanmış, iç ve dış kabukları soyulmuş)
  • Dört - beş adet pötibör bisküvi
  • Küçük bir çay bardağı süt
  • Yarım su bardağı ceviz
  • Üç yemek kaşığı pudra şekeri

Çikolatalı sos için:

  • 80 gr bitter çikolata
  • Bir tatlı kaşığı tereyağı
  • İki yemek kaşığı süt

Topları bulamak için: Hindistan cevizi, toz şeklinde tuzsuz Antep fıstığı + file badem

YAPILIŞI

  • Haşlanmış kestaneler mutfak robotunda çekilerek un haline getirilir.
  • Üzerine ufalanan bisküviler, süt, ince öğütülmüş ceviz ve pudra şekeri eklenerek karıştırılır.
  • Bütün malzeme iyice karışınca fındıktan biraz daha büyük parçalar koparılarak elde yuvarlanır.
  • Çikolata, tereyağı ve sütle birlikte ısıya dayanıklı bir kabın içine konularak içinde su olan bir çaydanlığın üzerine yerleştirilir. Çikolata eriyinceye kadar karıştırılır. Eriyen çikolata pürüzsüz bir kıvama getirilir.
  • Küçük toplar haline getirilen kestaneli toplar bu çikolatalı sosa tamamen batırılır. Ardından Hindistan cevizine, toz Antep fıstığına bulanır veya sade olarak bırakılabilir.
  • Bu haliyle buzdolabına kaldırılan Çikolatalı Cevizli Kestaneli İkramlık Toplar (Karyoka) soğuduktan sonra servis edilir. İkramlık toplar uygun kürdanlar batırılarak da sunulabilir.

Not: Ceviz yerine badem eklenerek veya portakal kabuğu rendesi gibi güzel koku verecek katkılarla daha farklı hoş koku ve tatlara ulaşılabilir.


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