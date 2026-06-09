Ketçabı dolapta saklayanlar dikkat! Tek doğru yöntem açıklandı

Gıda güvenliği uzmanları, açılmış ketçap şişelerinin buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek yanlış saklama koşullarının sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

AÇILMIŞ KETÇABIN YERİ BUZDOLABI

Pek çok kişi ketçap ve benzeri sosları açıldıktan sonra mutfak dolabında saklamaya devam ediyor. Ancak gıda saklama uzmanı Joshua Houston'a göre bu alışkanlık doğru değil.

Houston, ketçabın birçok öğünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, "Soslar özellikle bazı yemeklerin lezzetini tamamlıyor. Ancak bozulmuş bir ürünü tüketerek hastalanmak isteyeceğiniz son şeydir. Açılmış sosların doğru şekilde saklanması büyük önem taşıyor" dedi.

Uzman isim ayrıca, buzdolabında saklanan sosların daha uzun süre tazeliğini koruduğunu ve böylece israfın da önüne geçildiğini vurguladı.

KÜF OLUŞUMU RİSKİ ARTIYOR

ABD'deki Penn State Üniversitesi'nde görev yapan gıda güvenliği uzmanı Martin Bucknavage da ketçabın buzdolabında saklanmasını tavsiye ediyor.

Bucknavage, "Ketçabın kalitesini mümkün olduğunca uzun süre korumak istiyorsanız onu buzdolabında muhafaza etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Uzman, şişe açıldıktan sonra özellikle kapağın çevresinde küf oluşma riskinin ortaya çıktığını belirterek, ürünün uzun süre oda sıcaklığında bırakılmasının bu riski artırabileceğini söyledi.

Dünyanın en bilinen ketçap markalarından bir firmada açılmış ketçapların buzdolabında saklanması gerektiğini açıkladı.

Şirket adına konuşan Olivia Lennon, "Ketçap için doğru saklama yöntemi aslında her zaman belliydi. Ürünün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesini öneriyoruz. Bu yöntem, ketçabın kendine özgü lezzetini ve kalitesini korumanın en iyi yoludur" dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTTI

İngiltere'de 2 bin kişiyle yapılan bir araştırma, her 10 kişiden 4'ünün ketçabını yanlış yerde sakladığını ortaya koydu. Katılımcıların önemli bir bölümü açılmış ketçap şişelerini hala mutfak dolabında muhafaza ettiğini belirtti.

Uzmanlara göre açıldıktan sonra ketçabın buzdolabında saklanması hem ürünün raf ömrünü uzatıyor hem de olası sağlık risklerini azaltıyor.