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Ketenpere filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ketenpere ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

Şafak Sezer'in başrolde oynadığı komedi filmi Ketenpere bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki Ketenpere filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Şafak Sezer’in hem oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı Ketenpere, dizilerde figüranlık yapan ve kendi filmini çekmenin hayallerini kuran Kalender ve Vefa’nın eğlence dolu hikayesini anlatıyor.

Ketenpere filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ketenpere ne zaman çekildi?

Kamil Çetin'in yönettiği; Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran'ın oynadığı "Ketenpere" 2017'de vizyona girmişti.

Kamil Çetin yönetmenliğindeki Ketenpere filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan Kalender'in komik ve bir o kadar üzücü hikayesinin anlatıldığı Ketenpere filminin başrolünde Şafak Sezer yer alıyor.

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KETENPERE FİLMİ KONUSU

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer.

Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender’i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa’nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler.

Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa’nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender’e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Şafak Sezer

Hakan Ural

Mehmet Esen

Elif Erol

Orhan Aydın

Serkan Şengül

Volkan Başaran

Turabi Çamkıran

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