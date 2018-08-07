Kim Kardashşan'ın uygulayıp 27 kiloyu yağdan vermesiyle popüler hale gelen ketojenik diyeti egzersiz yapmadan yağ yakmanızı sağlıyor. İşte tüm detaylarıyla ketojenik diyeti...

Ketojenik diyet sayesinde 27 kilo verdi! Herkes bunun peşinde

Kim Kardashşan'ın uygulayıp 27 kiloyu yağdan vermesiyle popüler hale gelen ketojenik diyeti egzersiz yapmadan yağ yakmanızı sağlıyor. İşte tüm detaylarıyla ketojenik diyeti...

1 / 8 Spor yapmadan kilo vermek isteyenler buraya! Ketojenikk ya da keto diyeti kelimenin tam anlamıyla vücudu yağ yakma makinesine çeviriyor. Birçok kişi tarafından sağlık açısından da son derece faydalı bulunuyor.

2 / 8 Ketojenik diyet sistemi; Orta miktarda protein, düşük karbonhidrat ve yüksek miktarda yağ alımının gerçekleştiği bir diyet modelidir. Bu şekilde beslenmenin sonucunda vücut enerji sağlamak için yağ yakımına yönelir. Keto diyeti açlık hormonu olan ghrelin üretimini baskılar.

3 / 8 Diğer diyetlerden oldukça farklı Bu diyet genellikle maratoncular tarafından uygulanıyor. Keto diyetini diğer diyetlerden farklı kılan ise; kuralları yerine getirildiğinde kilo kaybı yalnızca yağdan gerçekleşiyor. Kas kütlesi sabit kalıyor.

4 / 8 Diyette neler serbest? Hindistan cevizi yağı, tereyağı, kümes hayvanları, fındık, yumurta, deniz ürünleri, domates, lifli gıdalar, yeşil sebzeler

5 / 8 Yasaklılar ise; Unlu gıdalar, işlenmiş et ürünleri, yüksek oranda şeker içeren sebzeler, karbonhidratlı sebzeler, taze ve kuru meyveler, şeker içeren alkol ve tahıllar,

6 / 8 Asla acıktırmıyor Günde 5000'den fazla kalori alımı yasak. Diyetin en önemli özelliği ise asla açlık hşssettirmemesi. Yemek yemenin belli bir saat sınırlandırması yok ancak miktarlar önemli.

7 / 8 Patatese, makarnaya ve meyvelere elveda demelisiniz Bu üçlüyü hayatınızdan çıkaramazsanız keto diyetini yapmanız mümkün değil.