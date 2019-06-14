Ketojenik diyet zayıflatır mı? Ketojenik diyet ile zayıflama diyeti arasındaki fark nedir?

Birçok birey, ketojenik diyeti yüksek proteinli diyet gibi düşünse de aslında yüksek proteinli bir diyet şekli değil. Ketojenik diyet, protein alımının sınırlandırıldığı, karbonhidrat içeriğinin günlük 50 grama kadar düşürüldüğü ve yüksek yağ içeriğine sahip bir diyet şekli. Yani beslenme ile alınan diyet enerjisinin büyük çoğunluğu yağlardan karşılanıyor.

KETOJENİK DİYET YAĞLARIN ENERJİ İÇİN KULLANIMINI SAĞLIYOR

Ketojenik diyette, insülin baskılanarak yağların enerji için kullanılması sağlanıyor. Ketojenik diyetin en önemli özelliklerinden biri karaciğerde keton cisimciklerinin üretimine neden olması. Diyetin ismi de kaynağı da buradan geliyor. Bazı çalışmalar Ketojenik diyetin, epileptik hastalarda nöbet sayılarında azalma sağladığını gösteriyor. Son dönemlerde bu diyet şekli zayıflama diyeti olarak algılanıyor ve birçok kişi tarafından uygulanıyor.

6 AYDAN UZUN SÜRE UYGULANMAMALI

Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Aslan, ketojenik diyetin birçok yan etkisi olduğunun altını çiziyor; ‘’İlk görülen etkilerden biri diyetin uygulanmaya başlandığında ilk dönemlerinde dehidratasyon (vücudun susuz kalması) görülmesi. Bunun yanında kanda uzun süre keton cisimciklerinin yüksek olması, ketozise neden olabiliyor. Ketojenik diyetin yüksek yağlı bir diyet olması, kanda kolesterol ve trigliserit düzeylerinin yükselmesine ve buna bağlı olarak da kalp-damar hastalıkları riskinin artmasına yol açabiliyor. Ayrıca kalsiyum emilimini azalttığı için kemik sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Tüm bunlara ek olarak, Ketojenik diyetin uzun süre uygulanması, konstipasyon (kabızlık), vitamin ve mineral yetersizlikleri (özellikle D vitamini, kalsiyum ve selenyum) ve böbrek taşı gibi birçok hastalık ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tüm bu yan etkilerden dolayı Ketojenik diyeti öneren çalışmaların, 6 aydan uzun bir süre uygulanmaması gerektiğinin önemle altını çiziyoruz. ketojenik diyet kilo vermek için uygulanan bir zayıflama diyeti olarak algılanmamalıdır. Ketojenik diyet, kilo vermek için uygulanan bir zayıflama diyeti olarak algılanmamalı. Ketojenik diyetin bir beslenme tedavisi olarak uygulandığı hastalıklarda bile mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolü gerekiyor.”