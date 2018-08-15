Kevin de Bruyne sakatlandı! En az 2 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'den gelen haberler yıkıldı.
Son şampiyon Manchester City'nin Belçikalı yıldızının 2016'da yaşadığı diz sakatlığının nüksettiği ve sahalardan 2-3 ay uzak kalabileceği iddia edildi.
KASIM AYINA KADAR YOK
İki yıl önce aynı bölgeden sakatlanan De Bruyne, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, aynı sakatlık nedeniyle Kasım ayına kadar oynanması beklenmiyor.
CITY'DEN AÇIKLAMA
Manchester City, Kevin de Bruyne'nün son durumuyla alakalı açıklama yaptı.
City'den yapılan açıklamada, 'Kevin de Bruyne, antrenmanda sağ dizinden bir sakatlık geçirdi. Yaşanan sakatlığın durumu tam olarak bilinmemekle birlikte, yapılacak testlerin ardından son durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılacak' ifadelerine yer verildi.
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Monaco bir kez daha Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida'yı gündemine aldı
Bafetimbi Gomis'e Nice talip oldu iddiası
Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor
Ricardo Quaresma Sporting Lizbon'a gidiyor
Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak
İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!
Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi
Dev transfer resmen açıklandı
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum