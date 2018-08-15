Kevin de Bruyne sakatlandı! En az 2 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'den gelen haberler yıkıldı.

Son şampiyon Manchester City'nin Belçikalı yıldızının 2016'da yaşadığı diz sakatlığının nüksettiği ve sahalardan 2-3 ay uzak kalabileceği iddia edildi.

KASIM AYINA KADAR YOK

İki yıl önce aynı bölgeden sakatlanan De Bruyne, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, aynı sakatlık nedeniyle Kasım ayına kadar oynanması beklenmiyor.

CITY'DEN AÇIKLAMA

Manchester City, Kevin de Bruyne'nün son durumuyla alakalı açıklama yaptı.

City'den yapılan açıklamada, 'Kevin de Bruyne, antrenmanda sağ dizinden bir sakatlık geçirdi. Yaşanan sakatlığın durumu tam olarak bilinmemekle birlikte, yapılacak testlerin ardından son durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılacak' ifadelerine yer verildi.

