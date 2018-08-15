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Kevin de Bruyne sakatlandı! En az 2 ay sahalardan uzak kalacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne tesislerde bulunan fitness salonunda antrenman yaptığı sırada dizinden sakatlandı. Belçikalı oyuncunun sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor.

Kevin de Bruyne sakatlandı! En az 2 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'den gelen haberler yıkıldı.

Son şampiyon Manchester City'nin Belçikalı yıldızının 2016'da yaşadığı diz sakatlığının nüksettiği ve sahalardan 2-3 ay uzak kalabileceği iddia edildi.

KASIM AYINA KADAR YOK

İki yıl önce aynı bölgeden sakatlanan De Bruyne, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, aynı sakatlık nedeniyle Kasım ayına kadar oynanması beklenmiyor.

CITY'DEN AÇIKLAMA

Manchester City, Kevin de Bruyne'nün son durumuyla alakalı açıklama yaptı.

City'den yapılan açıklamada, 'Kevin de Bruyne, antrenmanda sağ dizinden bir sakatlık geçirdi. Yaşanan sakatlığın durumu tam olarak bilinmemekle birlikte, yapılacak testlerin ardından son durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılacak' ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Kevin De Bruyne

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