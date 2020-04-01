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Kevin Durant kimdir? Kevin Durant Afyon Belediyespor’da mı?

NBA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’un 1 Nisan tarihli Twitter paylaşımı sosyal medyada günün gündemi oldu. Herkesi güldüren paylaşımda NBA’in süper starlarından biri olan Kevin Durant’ın Afyon Belediyespor’a geldiği açıklandı. Peki Kevin Durant kimdir? İşte Kevin Durant tweeti ve bu paylaşıma verilen komik cevaplar...

Kevin Durant kimdir? Kevin Durant Afyon Belediyespor’da mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’un 1 Nisan tarihli Twitter paylaşımı herkesi güldürdü. 1 Nisan şakası yapan takım dünyanın en iyi basketbol oyuncularından biri olan NBA süper yıldızı Kevin Durant’ın takıma katıldığını açıkladı. Pek Kevin Durant kimdir? İşte herkesi güldüren paylaşım ve bu tweete verilenkomik cevaplar...

KEVİN DURANT KİMDİR?

Kevin Wayne Durant (d. 29 Eylül 1988, Washington, ABD), Amerikalı profesyonel basketbolcudur. Durant, NBA takımlarından Brooklyn Nets formasını giymektedir. "Durantula" ve "KD" gibi lakapları bulunan 2,06 m boyundaki Durant, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Kariyeri boyunca iki kez NBA şampiyonluğu, iki kez NBA finalleri MVP'si bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü, bir kez NBA yılın çaylağı ödülü'nü ve iki kez de Olimpiyat altın madalyası kazanmasının yanında beş kez All-Star karmasına, beş defa da NBA yılın en iyi beşi'ne seçildi.

Lise kariyerinin ardından Texas Üniversitesi'nde bir sezon forma giyen Durant, buradaki çaylak sezonunda Naismith yılın kolej ligleri oyuncusu seçildi ve bu ödülü kazanan kolej tarihindeki ilk çaylak oyuncu oldu. Üniversite kariyerinin ardından 2007 NBA Seçmeleri'ne girdi. Greg Oden'ın ardından ikinci sıradan Seattle SuperSonics tarafından seçildi. Durant'in çaylak sezonunun ardından takımı SuperSonics Oklahoma şehrine taşındı ve adı Oklahoma City Thunder olarak değiştirildi. 2012 yılında takımıyla beraber kariyerinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükseldi, ancak Miami Heat'e beş maç sonunda 4-1 kaybettiler. 2016'da serbest kalan Durant, dokuz yıl formasını giydiği Thunder'dan ayrıldı ve iki yıllığına Golden State Warriors ile anlaştı. Warriors ile kariyerinde ilk defa olmak üzere 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluk yaşadı.

17 Mart 2020 tarihinde sosyal medya hesabından COVID-19 salgınına yakalandığını duyurdu.

TWITTER’DA KEVİN DURANT TEPKİSİ


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