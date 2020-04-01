Kevin Durant kimdir? Kevin Durant Afyon Belediyespor’da mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’un 1 Nisan tarihli Twitter paylaşımı herkesi güldürdü. 1 Nisan şakası yapan takım dünyanın en iyi basketbol oyuncularından biri olan NBA süper yıldızı Kevin Durant’ın takıma katıldığını açıkladı. Pek Kevin Durant kimdir? İşte herkesi güldüren paylaşım ve bu tweete verilenkomik cevaplar...

???? Hoş geldin Kevin Durant!

⠀

⛹️‍♂️: Forvet

????: 31 yaşında #AfyonBasketboluSeviyor pic.twitter.com/5eL4QjCR8O — Meksa Yatırım Afyon Belediye SK - ???? #EvdeKal (@AfyonbelediyeSK) April 1, 2020

KEVİN DURANT KİMDİR?

Kevin Wayne Durant (d. 29 Eylül 1988, Washington, ABD), Amerikalı profesyonel basketbolcudur. Durant, NBA takımlarından Brooklyn Nets formasını giymektedir. "Durantula" ve "KD" gibi lakapları bulunan 2,06 m boyundaki Durant, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Kariyeri boyunca iki kez NBA şampiyonluğu, iki kez NBA finalleri MVP'si bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü, bir kez NBA yılın çaylağı ödülü'nü ve iki kez de Olimpiyat altın madalyası kazanmasının yanında beş kez All-Star karmasına, beş defa da NBA yılın en iyi beşi'ne seçildi.