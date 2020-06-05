Kevin Durant, MLS kulübü Philadelphia Union’a ortak oldu

NBA'de Brooklyn Nets'te oynayan ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekibine ortak oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Durant'in Philadelphia Union'dan hisse aldığı belirtildi.
31 yaşındaki basketbolcunun yüzde 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı ifade edildi. Durant daha öncede DC United takımından iki kez hisse satın almaya çalışmıştı. Los Angeles Lakers'ın yıldızı oyuncusu Lebron James de, 2011 yılından bu yana Liverpool'un yüzde 2 hissesine sahip.
(İHA)
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