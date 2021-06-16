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Kevin Durant'ten triple-double şov

16.06.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turuna Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı 114-108 yenerek konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti. Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Kevin Durant'ten triple-double şov

Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 3-2 üstünlük yakaladı. NBA play-off turuna bir maçla devam edildi. Nets, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.

Play-off turunda sakatlıklar yüzünden sorun yaşayan Nets'te Kevin Durant, karşılaşmanın tamamında forma giydi. Nets, serinin 4. maçında sakatlanan Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıktı. İlk karşılaşmada sakatlanan James Harden ise takıma döndü.

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. Jeff Green 27, Blake Griffin 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 25 sayı, 5 asist, Jrue Holiday 19 sayı, 8 asistle oynadı. Serinin galibi, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (2-2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Philadelphia 76ers, seride yeniden öne geçtiPhiladelphia 76ers, seride yeniden öne geçti
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NBA
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