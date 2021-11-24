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Kevin N'Koudou formasına kavuştu

24.11.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajax karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kevin N'Koudou, 73 gün sonra formasına kavuştu.

Kevin N'Koudou formasına kavuştu
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan Kevin N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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