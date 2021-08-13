Kevin N'Koudou: Goldeki şutum fena değildi

Beşiktaş'ın Rizespor maçında ağları sarsan Kevin N'Koudou, karşılaşma sonrasında konuştu.

N'Koudou, "İlk maçımızdı, geri döndük, futbola dönmek güzel, taraftarımızla buluşmak güzel. Hem futbolcular için hem de taraftarımız için çok güzel. Golde ortayı hissettim, içeri girdim, kontrol ettim, goldeki şutum fena değildi, güzel gol attım. Kanat oyuncusu olarak daha çok ceza alanına girmek ve gol atmak istiyorum, bugün de sonucunu aldım" dedi.

"YAZIN HAVA ÇOK SICAK..."

Yeni imajı sorulan Fransız oyuncu, "Yazın hava çok sıcak, saçlarımı o yüzden kazıtıyorum." ifadelerini kullandı.

Rosier ile gol sevinçlerinin nedenine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Odada birlikte kalıyoruz, yine birlikteyken gol atarsak nasıl sevinelim diye düşündük, böyle bir gol sevincine karar verdik. İnşallah daha çok gol atarız ve attıkça değiştiririz. Rosier kardeşim gibidir, onu çok seviyorum" diye konuştu.



