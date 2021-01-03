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Kevin N'Koudou: Hedefimiz sezon sonu lider olmak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.01.2021 21:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Kevin N'Koudou: Hedefimiz sezon sonu lider olmak

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan ilk golü atan Kevin N'Koudou, mücadele sonrasında konuştu.
Lİderliği sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Fransız futbolcu, "Çok önemli bir maçtı. Liderliği taraftarlara armağan ediyoruz. Sezon başı kolay değildi ama lideriz. Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak! Büyük kulüpseniz maçları tek tek düşünmek zorundasınız. Yaptığımızı, yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Lideriz. Bunu devam ettirebilmek için hemen Rize maçını düşüneceğiz. Oradan da 3 puan almaya çalışacağız." dedi.

Gol atmasının önemli olmadığını kaydeden N'Koudou, "Golü attığım için beni maçın adamı seçebilirler. Herkes savaştı. Herkes savaştığı için kazandık. Maçın adamı olmak umurumda değil. Ersin de mesela sonda kritik bir kurtarış yaptı. Herkes olabilir. Herkes savaştı." ifadelerini kullandı.

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