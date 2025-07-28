Kevin N'Koudou Süper Lig'e dönüyor! Samsunspor yıldız ismi kadrosuna katmak için uğraş veriyor...

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen George Kevin N'Koudou Suudi Arabistan’dan ayrılmak üzere. Kamerun asıllı Fransız topçunun kulübü Damac'tan ayrılmak istediği ve geçmişte top koşturduğu Türkiye’ye dönmek istediği bildirildi.

SAMSUNSPOR İDDİASI

Africa Foot'un haberine göre; ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan Samsunspor’un kadrosunu güçlendirmek adına Kevin N'Koudou ile ilgilendiği ve menajerler aracılığıyla durumunu sorduğu öğrenildi.

BAŞARILI SEZON GEÇİRDİ!

Geçtiğimiz sezon Damac formasıyla 30 maça çıkan yıldız oyuncu 13 gol 4 asistlik performans gösterdi.