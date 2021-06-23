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Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin'e transfer oldu

23.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng, bu kez Almanya'ya transfer oldu.

Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin'e transfer oldu

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, yeni sezon öncesinde Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

Alman kulübünün altyapısında ve A Takımı'nda forma giyen Kevin-Prince Boateng, 34 yaşında eski kulübüne geri döndü.

Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng imzasının ardından "Burası benim için herhangi bir kulüp değil. Tüm kariyerimi Hertha Berlin'e borçluyum. Borcumu ödemeye geldim. Hertha Berlin'i asla unutmadım, hep kalbimdeydi" açıklamasını yaptı.

Geçen sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Kevin-Prince Boateng, 25 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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