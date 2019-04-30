Kevin-Prince Boateng: Menajerim 'Barcelona'ya gidiyoruz' deyince, Espanyol zannettim

Barcelona'nın geçtiğimiz kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, transferinin gerçekleşme sürecine dair önemli itiraflarda bulundu.
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyerken Barcelona'dan teklif aldığına inanamadığını söyleyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Menajerim beni aradı ve İnter maçında iyi oynamam gerektiğini çünkü beni o maçta izleyeceklerini söyledi ve maçtan sonra gelip "Barcelona'ya gidiyoruz" dedi. Ben ilk duyduğumda Barcelona şehrinin diğer takımı Espanyol'a transfer olacağımı zannettim. Sonra 'gerçekten Barcelona'ya gidiyoruz' dedi ve o an inanılmazdı. Ben bu transfere sportif direktörün beni aradığı ana kadar inanmadım."
Ganalı futbolcu Boateng, bu sezon Barcelona forması altında 3 maça çıkıp 213 dakika forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı.
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