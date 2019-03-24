Keyfiniz yerine gelecek! İşte haftanın en komik tweetleri!

Günler ve gündemler hızla akıp geçiyor. Seçim gündeminin yoğunluğunda haberler ard arda gelirken gündemin stresinden kurtulup biraz olsun keyfinizi yerine getirecek; sosyal medyaya damga vurmuş tweetleri sizin için derledik:
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