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Keyfiniz yerine gelecek! İşte haftanın en komik tweetleri!

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 24.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Okurken keyfinizi yerine getirecek bu tweetler sayesinde güne güzel başlayacaksınız...

Keyfiniz yerine gelecek! İşte haftanın en komik tweetleri!

Günler ve gündemler hızla akıp geçiyor. Seçim gündeminin yoğunluğunda haberler ard arda gelirken gündemin stresinden kurtulup biraz olsun keyfinizi yerine getirecek; sosyal medyaya damga vurmuş tweetleri sizin için derledik:

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PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakışıklı şarkıcı edis miş, çok güldüm, o çocuk haberi yapılsın diye acaba haber kanallarına kaç para verdi, onu da söyleyin lütfen !!!
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