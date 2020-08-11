KF Drita-Linfield maçı, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki KF Drita-Linfield maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında bugün oynanması planlanan ön eleme maçının, ev sahibi takımın futbolcularında koronavirüs çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, yapılan testlerde iki futbolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi.
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