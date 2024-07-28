Kg’dan nasıl yazılır? Kg’dan mı kg’den mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek gündelik yazılı sohbetlerde gerekse resmî iş yazışmalarında birçok farklı kısaltma kullanılabilmektedir. Kg’dan kısaltması da yaygın olarak karşımıza çıkan kısaltmalardan biridir. Kilogram sözcüğünün kısaltması olarak bilinen bu kısaltma, günümüzde pek çok kişi tarafından imla hatası yapılarak yazılmaktadır. Bu tür yazım hatalarının önüne geçebilmek için TDK tarafından yazım kuralları sayfaları meydana getirilmiştir.

Kg’dan nasıl yazılır?

Kilogram kelimesi uzun bir şekilde kullanılabildiği gibi “kg” şeklinde kısa hâliyle de kullanılabilmektedir. Yazılı iletişimlerde bazı kelimelerin kısaltılmış hâli karşımıza çıkabilmektedir. Kg’dan sözcüğü de kilogramdan kelimesinin kısaltılmış hâlidir.

Kısaltmalarla alakalı birçok önemli yazım kuralı bulunmaktadır. Bu yazım kurallarına uymak, metinlerde mana kaymalarının görülme sıklığını en aza indirmektedir. Bu yüzden kg’dan yazımı hususunda çelişki yaşayan kullanıcıların kısaltmalarla alakalı doğru bilgilere erişim sağlaması önemlidir.

Türk Dil Kurumu, yazım kuralları sayfasını oluşturarak kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda en güncel bilgileri sunmaktadır. Kelimelerin doğru kullanımı kadar manalarını da ve doğru okunuş biçimlerini de bilmemiz gerekir. Bu bağlamda kg’dan TDK’ye göre her zaman “kg’dan” şeklinde yazılması gereken bir kısaltmadır.

Kg’dan mi kg’den mi?

Özel bir ismin, bir sözcüğün veyahut bir kavramın, içerdiği harflerden bazılarının kullanılarak kısa hâle getirilmesi, kısaltma olarak tabir edilmektedir. Kısaltma olarak kullanılan sözcükler yazıya aktarılırken belli başlı yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yazım biçiminde yaygın olarak imla yanlışı yapılan kısaltmalardan biri kg’dan sözcüğüdür. Bu kısaltılmış kelime birçok kullanıcı tarafından “kg’den” şeklinde kullanılmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve çevrim içi olarak hizmet sunan yazım kuralları sayfasına bakıldığında kg’dan kısaltmasının her zaman “kg’dan” şeklinde yazılması gerektiğini görüyoruz.

Küçük harfler kullanılarak yapılan kısaltmaların sonuna gelen eklerde sözcüklerin söyleniş biçimleri dikkate alınmaktadır. Bu kurala uyulduğunda imla hataları da ortadan kalkmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda kg’dan doğru yazılışı şöyle olmalıdır: