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Khabib Nurmagomedov, Vladimir Putin ile bir araya geldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.09.2019 21:21 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan’da Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ne bir dizi programa katılmak üzere gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

"MÜSABAKAYI İZLEDİM AMA DAHA FİLMİNİ İZLEMEDİM"

Gerçekleşen görüşmede Khabib Nurmagomedov’un babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov ve Dağıstan Devlet Başkanı Vladimir Vasiliev de yer aldı. Görüşmede Nurmagomedov’u defalarca kez tebrik eden Putin, boksörün filminin yapılması gerektiğini kastederek, “Khabib’in müsabakasını izledim ama daha filmini izleyemedim” dedi.

UFC hafif siklet unvan maçı öncesi İrlandalı dövüşçü Conor McGregor tarafından Müslüman olduğu gerekçesiyle hakarete uğrayan ama müsabakada Conor McGregor’a ringi dar eden Khabib Nurmagomedov tüm dünyada Müslümanlar tarafından kahraman ilan edilmişti. Nurmagomedov geçtiğimiz hafta ABD'li rakibi Dustin Poirier'i yenerek unvanını korumuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov vladimir putin

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