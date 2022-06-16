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Khloe Kardashian'ın Tristan Thompson'un çocuğunun olduğunu öğrenince... "Prezervatif tak..."

16.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümünde, Khloe Kardashian'ın, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anlar gösterildi. Khloe Kardashian duydukları karşısında şoke olarak "Prezervatif tak, vazektomi yaptır" diyerek çileden çıktı.

Khloe Kardashian'ın Tristan Thompson'un çocuğunun olduğunu öğrenince... "Prezervatif tak..."

Khloe Kardashian'ı sık sık aldatmasıyla gündeme gelen Tristan Thompson'ın önceleri reddettiği bebeğin babası olduğu DNA testiyle ortaya çıkmıştı. 'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümünde, Khloe Kardashian'ın, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anlara yer verildi.

Khloe Kardashian duydukları karşısında şoke olarak "Gerçekten şu an kendi vücudumda değilmiş gibi hissediyorum. Ama bu tarz şeyleri birden fazla kez yaşadığında, buna karşı bir şekilde bağışıklık oluşturuyor gibisiniz ki bu çok üzücü bir şey. Her şey bir yalan, her şey bir manipülasyon. Bu bir aldatmaca. Tristan, bana bunu söylemek için tüm şartlara sahip miydi? Evet. Eğer işin içinde bir bebek olmasaydı, Tristan bana bunu söyler miydi? Hayır. Ve bence bu onun karakteri hakkında çok şey söylüyor" dedi.

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Ünlü yıldız sinirlerine hakim olamayarak "Prezervatif tak, vazektomi yaptır veya rastgele insanlarla s..me!" diyerek çıldırdı.

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Khloe Kardashian
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